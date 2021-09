Microsoft Authenticator come funziona

Ricordare la password è troppo difficile? Con questa app gratuita, puoi accedere al tuo account Microsoft personale senza la password. Per la sicurezza potrai utilizzare un’impronta digitale, il riconoscimento del volto o un PIN. Se accade un imprevisto al dispositivo mobile o se dimentichi il PIN, la password non verrà dissociata dal tuo account.

L’app Microsoft Authenticator è disponibile per Android e iOS.

Usa passcode monouso, basati su data e ora

Puoi utilizzare l’app con un telefono cellulare o con un tablet. Scopri le modalità di accesso e come puoi eseguire il backup delle credenziali dell’account e come recuperarle.

Usa una verifica in due passaggi per maggiore sicurezza

Se hai bisogno di maggiore sicurezza, puoi richiedere una password da usare con l’impronta digitale, il riconoscimento del volto o il PIN. Si tratta della verifica in due passaggi. Per un account personale, puoi attivare o disattivare la verifica in due passaggi e reimpostare la password. Puoi anche gestire le password dell’app e modificare le impostazioni. Per un account aziendale o dell’istituto di istruzione, il tuo amministratore deciderà se devi usare la verifica in due passaggi e, in tal caso, dovraicompletare il processo di registrazione e la configurazione.

L’app Microsoft Authenticator supporta anche lo standard di settore per passcode monouso, basati su data e ora (noti anche come TOTP o OTP). Per questo motivo, puoi aggiungere qualsiasi account online in grado di supportare questo standard per l’app Microsoft Authenticator. Ciò consentirà di mantenere protetti altri account online.

Per istruzioni su come aggiungere altri account online, leggi Aggiungere account non Microsoft.

