Oggi è la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, iniziativa promossa da Automotoclub Storico Italiano. Tanti club del Triveneto (ACN) presenti a Trento per illustrare e raccontare la storia del motorismo, con l’obiettivo di far conoscere e comprendere quanta cultura gira attorno a questo settore.

Una vecchissima Balilla

Torino Historic Day



La Commissione Storia e Musei dell’ASI ha organizzato un’iniziativa che permetterà agli appassionati di visitare gratuitamente oltre 100 musei dedicati al motorismo in Italia. L’Historic Day prevede un’esposizione statica di

veicoli d’epoca suddivisi per periodi di costruzione, distribuiti nelle più vaste piazze della città di Trento con il fine realizzare un vero e proprio museo all’aperto. Tutte piazze un tempo invase dal caotico traffico urbano e utilizzate come parcheggi. Queste piazze oggi sono monumenti urbani pedonalizzati e solo per quest’occasione accoglieranno i veicoli in una ordinata esposizione statica.



Le immagini di questa trasformazione sarà oggetto di una mostra raccolta nel sito archeo logico del “Sass”, tra gli antichi tracciati viari della città romana e medievale rappresentando la storia e l’evoluzione della mobilità. Tutta la

cittadinanza e gli appassionati potranno visitare e conoscere la storia della motorizzazione attraverso la vista dei modelli di veicoli espositi dai vari soci dei club.



www.giornatanazionaleveicolodepoca.it