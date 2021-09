Convocazione elezione Ordine dei Giornalisti

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e del Collegio Unico Nazionale (CUN), in modalità telematica e in presenza, nelle seguenti date:

Prima convocazione, voto telematico mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre 2021 dalle ore 10 alle ore 20, voto in presenza domenica 17 ottobre 2021 dalle ore 10 alle ore 18 presso la sede dell’Ordine in via Grazioli 5 a Trento e alla Kolpinghaus, largo Kolping 3 a Bolzano. A norma dell’articolo 4 della legge 69/63, l’assemblea elettorale in prima convocazione è valida solo quando intervenga almeno la metà degli iscritti. Tale quota storicamente non è mai stata raggiunta, per cui è necessario concentrare le presenze nelle date stabilite per la seconda convocazione e cioè:

SECONDA CONVOCAZIONE:

voto telematico mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre 2021 dalle ore 10 alle ore 20

voto in presenza domenica 24 ottobre 2021 dalle ore 10 alle ore 18

La votazione sarà valida a prescindere dal numero dei votanti. Per essere eletto ogni candidato dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti. Per i candidati che non raggiungano tale soglia è prevista una votazione di

BALLOTTAGGIO nelle seguenti date:

voto telematico mercoledì 3 e giovedì 4 novembre 2021 dalle ore 10 alle ore 20

voto in presenza domenica 7 novembre 2021 dalle ore 10 alle ore 18.

I seggi per la votazione in presenza saranno due, aperti dalle ore 10.00 alle ore 18.00:

a TRENTO Grand Hotel Trento, piazza Dante 20

a BOLZANO Kolpinghaus, largo Kolping 3

Gli iscritti residenti in provincia di Trento devono votare presso il seggio di Trento, quelli residenti in provincia di Bolzano presso il seggio di Bolzano.

Sono ammessi al voto gli iscritti professionisti e pubblicisti in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

Chi non ha ancora versato la quota annuale e intende votare in modalità telematica dovrà effettuare e comunicare l’avvenuto pagamento alla segreteria dell’Ordine (segreteria@odgtaa.it) entro il 3 ottobre 2021.

Chi non ha ancora versato la quota annuale e intende votare in presenza potrà regolarizzare la posizione versando la quota entro le ore 18.00 del 24 ottobre (chiusura della seconda convocazione).

Chi non avrà versato la quota entro questo termine non potrà votare nella giornata di eventuale ballottaggio.

Collegio Unico Nazionale delle minoranze linguistiche

L’art. 16 della legge 69/1963 prevede l’elezione in Consiglio nazionale di due rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute (un professionista ed un pubblicista). L’elezione di questi rappresentanti avverrà sulla base di un Collegio Unico Nazionale (CUN) al quale parteciperanno gli iscritti appartenenti ad una minoranza linguistica che abbiano inviato alla segreteria dell’Ordine entro il termine stabilito (22 settembre 2021) il modulo con l’autodichiarazione.

Chi ha inviato il modulo optando quindi per l’iscrizione al Collegio Unico Nazionale (CUN) può votare a livello nazionale esclusivamente il rappresentante professionista o pubblicista delle minoranze linguistiche.

Le operazioni di voto per il CUN si concludono alla seconda convocazione, non essendo previsto il voto di ballottaggio.