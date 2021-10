Asse dell’Adige: abbiamo scritto una pagina nuova di storia

Verona, 9 ottobre 2021 – “Ieri a Verona abbiamo scritto la prima pagina di un nuovo libro di storia. Con l’amico consigliere regionale del Veneto, Stefano Valdegamberi, come Istituto Milton Friedman Institute e Vale Verona, abbiamo organizzato un convegno sull’importanza di realizzare un’asse strategica tra i territori bagnati dall’Adige. La condivisione di obiettivi comuni tra veronese, Trentino e Alto Adige non può che rafforzare queste realtà portando maggiore sviluppo economico. All’incontro hanno preso parte gli amici vicepresidenti della Regione Veneto Elisa De Berti, della Provincia autonoma di Bolzano Giuliano Vettorato e l’Assessore della Provincia autonoma di Trento Achille Spinelli. A loro va un sentito ringraziamento per aver creduto in quest’iniziativa e per aver condiviso l’obbiettivo di rappresentare i nostri territori in chiave unitaria in sempre più occasioni. Sono già molti i temi di cooperazione e auspichiamo possano essere sempre di più le convergenze, considerato anche l’interesse che ha riscosso l’evento di ieri sera. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato!”



Così Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman