NoVax: Sbarra (Cisl)- Solidarietà alla Cgil e Landini. Respingere uniti attacco squadrista e clima di odio

“Solidarietà alla Cgil e a Maurizio Landini per il grave attacco squadrista di oggi alla sede nazionale della Cgil. Occorre respingere uniti, istituzioni, partiti e società civile questo clima di odio e di intimidazione contro il sindacato che nulla ha a che fare con la democrazia”. Lo scrive su twitter il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra.

10mila manifestanti no vax e no Green Pass oggi hanno manifestato a Roma attaccati dalle cariche delle forze dell’ordine. Infine hanno cercato di invadere la sede della Cgil di Corso d’Italia con i manifestanti che dopo aver provato a entrare nella sede del sindacato dei lavoratori e aver rotto una finestra si sono proposti per trattare con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

fonte CISL