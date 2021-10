Un’anteprima d’apertura di eccezione per il Museo Nazionale Storico degli Alpini sul Doss Trento.

Lunedì 18 ottobre, infatti, alle ore 11, il Ministro della Difesa, on. Lorenzo Guerini, sarà nel capoluogo trentino per visitare la struttura espositiva storica che è stata ammodernata ed ampliata, con un’operazione sinergica varata in occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini a Trento nel 2018 e che ha coinvolto l’Associazione Nazionale Alpini e il Comando Truppe Alpine, con il fondamentale sostegno della Provincia e del Comune di Trento.





Le formiche di Fabio Vettori Caserma Cesare Battisti di Trento

Il Ministro sarà accompagnato nella visita dal Comandante delle Truppe Alpine, Gen. C.A. Claudio Berto e dal Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, ing. Sebastiano Favero e sarà accolto dai vessilli e dai Presidenti delle Sezioni Ana.



Il Museo Nazionale Storico degli Alpini offre un excursus eccezionale sulla storia del Corpo degli Alpini, che nel 2022 festeggerà i 150 anni di fondazione, dalle origini ai nostri giorni. La struttura, dopo le restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, aprirà i battenti al pubblico nelle prossime settimane.