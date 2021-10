Conferenza Mondiale del GAS n.28 – Daegu, Corea, WCG2022 – IGU

Sessioni plenarie – I leader energetici e ambientali più importanti del mondo discuteranno e saranno interrogati per le loro opinioni sulle questioni più significative che modellano l’agenda energetica globale nell’ultima settimana del mese di maggio 2022 in Corea a Daegu. ANNUNCIATI GLI ARGOMENTI DELLA PLENARIA E LA PRIMA LINE-UP DEI RELATORI! Clicca qui per visualizzare le informazioni più recenti sul programma.

Luncheon Addresses – Queste sessioni vedranno la partecipazione di figure e dirigenti di spicco del settore che affronteranno questioni di attualità in un ambiente più intimo. Luncheon Addresses richiederà un costo aggiuntivo per partecipare.

Dibattiti attuali – Dite la vostra! Queste sessioni daranno ai membri del pubblico l’opportunità di discutere con i dirigenti di alto livello invitati sugli argomenti più commerciali e strategici del momento.

Approfondimenti sul settore – Attingendo alla loro rete globale di conoscenze, i comitati IGU guideranno questa parte più tecnica del programma. Fornire ai partecipanti l’opportunità di imparare, porre domande e condividere conoscenze sulle informazioni più rilevanti e tempestive del settore. Le aree di interesse del Comitato includono: Esplorazione e produzione, Stoccaggio, Trasmissione, Distribuzione, Utilizzo, Sostenibilità, Strategia, Mercati del gas, GNL, Marketing e Comunicazione e Ricerca e Sviluppo e Innovazione. I relatori di queste sessioni saranno selezionati attraverso la Call for Papers che è ora aperta.

Sessioni di tecnologia e innovazione – Approfondisci e impara da esperti del settore esperti mentre dimostrano e spiegano le ultime innovazioni e tecnologie del settore del gas. I relatori saranno selezionati attraverso il processo di Call for Papers che è ora aperto.

Per partecipare come ospiti relatori e per informazioni scrivere qui: papers@wgc2022.org