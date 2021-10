Finale di Supercoppa 2021: Vero Volley Monza-Itas Trentino 1-3

Si è conclusa all’Eurosuole Forum la gara la Finale di Del Monte Supercoppa 2021. Questo il punteggio:

Vero Volley Monza-Itas Trentino 1-3

(11-25, 21-25, 33-31, 14-25)

VERO VOLLEY: Davyskiba 3, Galassi 8, Grozer 22, Dzavoronok 13, Grozdanov 6, Orduna 1, Federici (L); Karyagin, Calligaro, Mistrasinovic, Beretta, Gaggini. N.e. Galliani. All. Massimo Eccheli

ITAS TRENTINO: Lavia 16, Michieletto 18, Podrascanin 10, Sbertoli 3, Kaziyski 21, Lisinac 16, Zenger (L); D’Heer, Cavuto, Pinali. N.e. Albergati, Sperotto, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Boris di Vigevano (Pavia) e Piana di Carpi (Modena).

DURATA SET: 23’, 25’, 39’, 23’; tot. 1h e 50’.

NOTE: 2.418 spettatori, incasso di 38.392 euro. Vero Volley: 3 muri, 10 ace, 14 errori in battuta, 6 errori azione, 43% in attacco, 45% (33%) in ricezione. Itas Trentino: 14 muri, 6 ace, 22 errori in battuta, 4 errori azione, 57% in attacco, 42% (23%) in ricezione. Mvp Kaziyski.