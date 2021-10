Mancano solo pochi giorni alla chiusura della raccolta firme online e mancano ancora sottoscrizioni

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO L’APPELLO REFERENDUM sulla CACCIA in ITALIA Raccolta firme ONLINE fino al 29 ottobre. ORA Rispetto per tutti gli Animali lancia un accorato appello a tutti gli Italiani e agli Italiani residenti all’estero per sostenere i REFERENDUM CONTRO LA CACCIA.

“Abbiamo bisogno di molte firme ancora e di un sostegno economico per i due quesiti referendari di ORA Rispetto per tuti gli Animali, che al momento rischiano di NON riuscire a raggiungere le 500.000 firme valide necessarie a quesito referendario e per questo ci appelliamo a tutti quelli che vogliono veramente ABOLIRE LA CACCIA in ITALIA e SALVAGUARDARE LA PROPRIETA’ PRIVATA DALLE INVASIONI NON PACIFICHE DEI CACCIATORI a fare ognuno la loro parte”.

Così Giancarlo De Salvo, presidente di ORA Rispetto per tutti gli Animali, che aggiunge:

“AIUTATECI con le vostre firme e con libere donazioni a coprire i costi della piattaforma digitale certificata, perché al momento sono ancora in stand-by migliaia di firme online in attesa di essere pagate e quindi convalidate i cui costi noi non riusciamo più a sostenere, perché in tantissimi hanno firmato ma non hanno contribuito anche alla copertura finanziaria dei 2 euro delle loro stesse firme. Adesso rischiamo seriamente di veder naufragare il sogno di portare LA CACCIA AL REFERENDUM nel 2022”, conclude.

FIRMATE e FATE FIRMARE:

link alla prima firma: https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CACCIA842

link alla seconda firma: https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CACCIA157

DONATE LIBERAMENTE sul C/C BANCARIO di ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI:

IBAN IT 58 R 02008 01054 000 1051 11 171

GRAZIE !!!

Torino, lì 24/10/2021