Transizione: negozi presi di mira per il cambio TV

Si tratta della transizione verso la nuova Tv digitale. Rai e Mediaset hanno dismesso la codifica Mpeg-2 in favore della codifica Mpeg-4, per alcuni dei propri canali tematici o specifici che, pertanto, saranno visibili solo in alta definizione (HD).

Per la Rai, ad essere interessati dal cambiamento, saranno i nove canali tematici: Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola. Resteranno “contemporaneamente” visibili (sia in alta che in bassa risoluzione) a tutti gli utenti, le tre reti ammiraglie Rai1, Rai2 e Rai3, e la rete di informazione Rainews24. Per Mediaset invece, a fare da apripista per l’alta definizione saranno i canali specifici TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv. Anche nel caso di Mediaset rimarranno contemporaneamente visibili tutti gli altri canali.