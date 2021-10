TRENto YOU, nuovo servizio di consegna in Ztl

cologico ed efficiente, ridurrà l’impatto del trasporto merci nel centro storico.

Un magazzino all’Interporto e due mezzi ecologici per il debutto del progetto.

Ecco il nuovo servizio di consegna in Ztl: ecologico ed efficiente, ridurrà l’impatto del trasporto merci nel centro storico. TRENto YOU è il nuovo servizio di consegna “ultimo miglio” rivolto al centro storico (Zona a traffico limitato) sviluppato da Trentino Mobilità Spa su incarico del Comune di Trento.

Il nuovo servizio trova la sua collocazione all’interno del progetto europeo #Stardust a cui il Comune ha aderito nel 2017 e il suo obiettivo è quello di ridurre l’impatto del trasporto delle merci nel centro storico di Trento, riducendo la congestione veicolare nella Ztl e di conseguenza anche le emissioni di Co2.

In questa fase iniziale, il servizio dispone di 2 veicoli elettrici e di un magazzino di circa 450 metri quadrati presso l’interporto di Trento, che potrà essere utilizzato come transit point ma anche come magazzino conto terzi per gli esercenti del centro storico che ne avranno bisogno. In prospettiva, c’è la possibilità di sviluppare un “minihub” collocato in centro storico dove i trasportatori potranno depositare le consegne per permettere ai destinatari di ritirare i propri pacchi all’orario preferito.

Ecologico, etico, efficiente. Sono queste le parole chiave che caratterizzano TRENto YOU, il nuovo servizio di consegna “ultimo miglio” rivolto al centro storico (Zona a traffico limitato) sviluppato da Trentino Mobilità su incarico del Comune di Trento.



Molti i vantaggi per i trasportatori e gli esercenti che decideranno di aderire al progetto, tra cui la possibilità di abbassare i costi del trasporto in Ztl e ottenere consegne ad orari desiderati, grazie all’allargamento delle fasce orarie di accesso alla Ztl disposto dal Comune di Trento a favore dei furgoni elettrici di TRENto YOU.



Per meglio comunicare e promuovere nei prossimi mesi il nuovo servizio attraverso l’ampio ventaglio dei canali mediatici oggi disponibili, Trentino Mobilità ha stipulato un accordo con l’istituto Artigianelli nell’ambito di un più grande progetto di partenariato denominato “Comunicare la transizione ecologica”.