Ora legale 2021, il 31 ottobre si passa all’ora solare

Torna in Italia l’ora solare: nella notte tra il 30 ottobre e il 31 ottobre 2021 bisogna spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro, dalle 3 alle 2. Questo significa che si dorme un’ora in più e le giornate diventeranno più “corte”, quindi ci sarà un’ora in più di buio la sera e un’ora in più di luce al mattino.