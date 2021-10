Non solo le felpe di Salvini, le scritte dell’arma piacciono in Giappone

Se vi trovate di fronte una macchina blu metallizzata con la scritta dell’arma, non siete stati pizzicati e seguiti di là fino in Giappone, ma è semplicemente una copia falsa. Non è la prima volta che accade, ma a volte succede: ci sono delle mode, tali mode sono infatti quelle che poi fanno il giro del web.

La Panda dell’Arma girava senza essere disturbata, ma è stata fotografata e la sua foto impazza: la Panda dell’Arma è stata vista innanzitutto a Tokio, quella in foto è stata segnalata sulle strade della capitale giapponese.

Non si tratta della panda vera, basta confrontare il colore per capirlo: quello della vettura sembra un più chiaro blu metallizzato, della FIAT PANDA normale che compriamo anche noi in concessionaria; il colore è il blu Mediterraneo, e non il blu-nero (codice 438 e cromie equivalenti) richiesto dai capitolati tecnici dei militari.

Anche le scritte non sono fedeli, ma evidentemente in Giappone la FIAT Panda dei Carabinieri è una sorta di modello speciale alla moda e non una macchina dell’Arma dello Stato. (MC)