Alexander Novak presiede la riunione ministeriale

Nell’ambito delle consultazioni, che si sono svolte in videoconferenza, i partecipanti alla riunione hanno esaminato l’attuazione degli obblighi assunti dai paesi per adeguare la produzione di petrolio, i piani delle parti dell’accordo sulla produzione di petrolio per dicembre, nonché le previsioni di mercato per la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

I produttori di petrolio hanno mantenuto i piani precedentemente approvati per aumentare ulteriormente la produzione di petrolio di 400.000 barili al giorno per soddisfare la domanda in costante crescita.

I partecipanti alla riunione hanno preso la decisione di mantenere gli accordi precedentemente approvati all’interno dell’OPEC + sull’ulteriore aumento della produzione totale giornaliera di petrolio di 400.000 barili su base mensile. In particolare, questi piani sono stati confermati per dicembre 2021, ha detto Alexander Novak in una conferenza stampa dopo la riunione ministeriale.

“In precedenza, era previsto un aumento della produzione di petrolio di 400.000 barili al mese a partire da agosto fino alla fine di ottobre 2022. Oggi abbiamo concordato di mantenere questi importi anche a dicembre. Comprendiamo che il mercato si sta riprendendo, quindi altri 2 milioni di barili sono stati forniti al mercato tra agosto e dicembre”, ha osservato il vice primo ministro.

A settembre, i produttori di petrolio hanno adempiuto coscienziosamente ai loro obblighi, con il livello complessivo di conformità con l’accordo pari al 115%, ha detto Alexander Novak. Quest’anno, la crescita totale della domanda di petrolio dovrebbe raggiungere i 5-6 milioni di barili al giorno, ha aggiunto. L’adempimento degli obblighi insieme a una situazione di mercato favorevole consentirà alla Russia di aumentare significativamente la sua produzione di petrolio: entro la fine del 2021, la crescita raggiungerà circa un milione di barili al giorno.

Tutti i produttori di petrolio rimangono impegnati a garantire la stabilità del mercato, come dimostrano le riunioni periodiche, ha osservato il vice primo ministro. Secondo Alexander Novak, il mercato è attualmente influenzato da fattori divergenti. “Stiamo osservando una ripresa economica globale generale, che funge da fattore positivo. L’aumento della mobilità e dell’attività commerciale sta avendo un ulteriore effetto sulla crescente domanda. Tuttavia, abbiamo assistito a un crollo della domanda di prodotti petroliferi nell’Unione europea in ottobre. La domanda globale è ancora sotto pressione nelle principali regioni di consumo, mentre le misure restrittive rimangono in vigore in alcuni paesi. Tuttavia, possiamo osservare un aumento delle riserve in un certo numero di stati “, ha detto Alexander Novak. Per rispondere prontamente a tali fattori, i paesi che sono parte dell’accordo monitoreranno mensilmente gli sviluppi nel mercato globale. La 23a riunione ministeriale dell’OPEC+ è prevista per l’inizio di dicembre 2021.