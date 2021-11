No Green Pass. Piffer(Ass. Mazziniana TN) “Cortei pilotati da estremisti. Preoccupano l’appoggio dalla politica e i danni all’economia cittadina”

“Gli ormai quasi quotidiani cortei contro vaccini e green pass, dove i triti e ritriti slogan negazionisti e i lamenti per una presunta libertà negata si uniscono a grottesche e irrispettose manifestazioni di insensibilità nei confronti delle tragedie che hanno costellato la nostra storia e verso quelle attività economiche che, dopo un lungo periodo di crisi, tentano di risollevarsi.” Ad affermarlo è Massimiliano Piffer, presidente della sezione di Trento dell’Associazione Mazziniana Italiana, che continua:”I negozianti del centro, già duramente provati da due anni di chiusure, vedono ora il loro lavoro osteggiato da chi, invece che contribuire alla rinascita della società, preferisce remare contro in virtù di immaginari complotti”.

“Preoccupa la sponda offerta (anche recentemente) da alcuni partiti e personalità politiche, soprattutto della destra conservatrice, a queste formazioni”, aggiunge Giacomo Dolzani, segretario dell’associazione, che continua: “Nei discorsi tenuti nel corso di queste manifestazioni si possono ascoltare affermazioni che, nel nome di una concezione sui generis della libertà, incitano a sovvertire l’ordine democratico della Repubblica. Non si tratta infatti solo di ignoranza, spesso nei cortei si nascondono elementi estremisti che pilotano la folla e per combattere i quali è necessario che tutte le forze che rientrano nell’arco costituzionale facciano fronte comune contro questa deriva, cosa che attualmente non sta accadendo.”