UniTrento da domani apre lo store on line di prodotti personalizzati col logo

Per la prima volta, alla vigilia dei suoi 60 anni, l’Università di Trento avrà una sua linea di oggetti personalizzati con il logo di Ateneo. Capi di abbigliamento e oggetti di uso quotidiano in vendita da giovedì sullo store online. Anche l’Ateneo trentino si allinea alle più importanti università di tutto il mondo che da sempre promuovono in questo modo il loro brand. La presentazione della prima linea di merchandising di Ateneo sarà giovedì 11 alle 11.30 in Rettorato.

L’Università di Trento festeggia l’avvicinarsi del suo 60esimo compleanno lanciando per la prima volta una sua linea di merchandising. Capi di abbigliamento e oggetti di uso quotidiano personalizzati con il logo di Ateneo saranno acquistabili comodamente online da tutta la comunità accademica e dalla cittadinanza. Un modo per promuovere il senso di appartenenza alla propria università, proprio come viene fatto da sempre nelle università più prestigiose al mondo.



La prima collezione di merchandising UniTrento verrà svelata domani 11 novembre alle 11.30 in una conferenza stampa che si terrà in Rettorato, Palazzo Sardagna (via Calepina 14 a Trento). Subito dopo la conferenza sarà attivo lo shop online per l’acquisto dei prodotti.



Alla presentazione interverrà il rettore Flavio Deflorian e la dirigente della Direzione Comunicazione e Relazioni esterne Alessandra Montresor.