Miglioramento per i LEA per persone con disabilità grave

“Con questo provvedimento cerchiamo di agevolare la risposta a bisogni specifici di persone che versano in gravissime condizioni di disabilità neuromotoria attraverso presidi che, grazie alle loro particolari caratteristiche, favoriscono necessità relazionali e sociali; si tratta di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza che, in un’ottica di umanizzazione delle cure e di presa in carico globale, mirano a migliorare la quotidianità di persone che convivono con forme di disabilità importanti e irreversibili”. E’ stato con queste parole che l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, ha illustrato il provvedimento adottato oggi dalla Giunta provinciale.

Nel dettaglio sono state integrate le prestazioni aggiuntive per le persone che si trovano in condizioni di compromissione motoria irreversibile, relative ad ausili e presidi appartenenti a una delle tipologie previste dal nomenclatore tariffario nazionale, anche con caratteristiche strutturali o funzionali non espressamente indicate, ma idonee a determinare un miglioramento/completamento dell’assetto d’uso complessivo. La fornitura sarà autorizzata dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari con oneri a carico della stessa entro un limite congruo, per la parte eccedente il valore di riferimento del nomenclatore nazionale.

Inoltre, nell’ottica di garantire maggiore equità nell’accesso ai livelli di assistenza, è stata estesa la fornitura relativa ai puntatori oculari, che saranno forniti anche ai pazienti che versano in una condizione di grave compromissione motoria invalidante a seguito di evento traumatico, e non più solo ai pazienti affetti da gravi patologie neurodegenerative.

(at)