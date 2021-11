Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, commemorazione dell’anniversario dell’eccidio di Culqualber e della Giornata dell’Orfano

La Vergine Maria fu proclamata Patrona dell’Arma, con il titolo di “Virgo Fidelis”, nel 1949, da Papa Pio XII, il quale, ispirandosi al motto dei Carabinieri “Nei secoli fedele”, ne fissava la celebrazione proprio il 21 novembre, in concomitanza della presentazione di Maria Vergine al Tempio e della ricorrenza della Battaglia di Culqualber, fatto d’armi in cui l’eroismo, fino alla morte, del 1° Battaglione Carabinieri Reali mobilitato in Africa Orientale, composto da due Compagnie Carabinieri che, valse alla Bandiera dell’Arma la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare. Quei carabinieri, al fine d’impedire che l’esercito britannico facesse prigionieri i civili italiani che si stavano imbarcando per rientrare in Italia, combatterono fino all’ultimo uomo contro forze infinitamente superiori.

Ricorre oggi anche la giornata dell’orfano, occasione per ricordare i commilitoni che ci hanno lasciati e per prendersi cura dei loro figli. L’Arma dei Carabinieri ha fondato per questo già nel 1948 l’ONAOMAC, Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri, che assiste i figli dei militari deceduti aiutandoli economicamente nel percorso scolastico e anche organizzando vacanze studio e gite d’istruzione.