Turismo, le modifiche agli ambiti delle Apt

Un riassetto che segue le richieste pervenute dagli enti locali e che l’Amministrazione provinciale ha inteso sostenere, al fine di meglio rappresentare le peculiarità e le vocazioni dei territori stessi e di organizzare in maniera più organica la relativa proposta turistica attraverso le Aziende per il turismo.



“L’ascolto dei territori – sottolinea Failoni – è un elemento fondamentale per consolidare un’offerta di marketing turistico che possa rappresentare al meglio ciascun ambito del Trentino, con le sue eccellenze e specificità. Con queste modifiche si rafforza la vocazione dei territori interessati e delle Aziende per il turismo, che possono perfezionare in modo ancora più coordinato e unitario la proposta di ambito. L’identità è sempre un valore aggiunto: come sappiamo, il Trentino è forte grazie alla capacità di valorizzare le sue numerose specificità locali e alla capacità di fare squadra, anche nel turismo”.(sv)