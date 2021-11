Meta post facebook

Lo avete visto dalla nuova versione di #Whatsapp non più #facebook ma #Meta.

Meta che sta per Metaverso, una nozione futuristica per connettere le persone online, che comprende la realtà aumentata e quella virtuale. Un rinnovamento che era nell’aria da giorni e che finalmente è stato ufficializzato dal Ceo Mark Zuckerberg durante l’evento Facebook Connect.

Troppo ingombrate chiamarsi ancora Facebook. anche e soprattutto perché i dolori del social media blu sono continui, con inchieste e scandali che stanno forse crocifiggendo oltre modo Zuckerberg. Ma non solo. Il cambio nome servirà anche a rendere più chiaro il mastodontico impero creato da Mark Zuckerberg che non comprende solo, come si può facilmente pensare, il social network che gli ha permesso tanta popolarità, ma anche tutti gli altri servizi che fanno capo alla società. Parliamo in questo caso di Instagram, WhatsApp e Oculus. «In questo momento, il nostro brand è così strettamente legato a un prodotto che non può assolutamente rappresentare tutto ciò che stiamo facendo oggi, figuriamoci in futuro», ha spiegato Zuckerberg.