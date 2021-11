Meteo in Trentino per oggi: neve e precipitazioni

Oggi, domenica, fino a sera variabile con schiarite alternate ad annuvolamenti e deboli precipitazioni sparse, nevose oltre 800 m circa, più probabili in montagna; rinforzo di freddi venti settentrionali. Lunedì e martedì soleggiato con temporanei annuvolamenti e freddi venti dai quadranti settentrionali. Mercoledì soleggiato con nuvolosità in aumento dalla sera. Giovedì nuvoloso con deboli precipitazioni nevose oltre 700 m circa. Venerdì soleggiato, ventoso e freddo.

MOENA-1°2° FIERA DI PRIMIERO0°4° CAVALESE-1°4° VERMIGLIO-2°2° MALE’0°2° LAVARONE-2°2° BORGO VALSUGANA3°7° STORO0°10° TIONE DI TRENTO0°8° PINZOLO0°5° TRENTO3°8° RIVA DEL G.4°10° ROVERETO4°8° ALA4°8°

Lunedì e martedì correnti settentrionali molto fredde. Mercoledì temporaneo afflusso di aria più mite in quota. Giovedì veloce passaggio di un fronte freddo. Venerdì intense correnti nordoccidentali fino a sera variabile con schiarite alternate ad annuvolamenti e deboli precipitazioni sparse, nevose oltre 800 m circa, più probabili in montagna. Temperature massime in calo specie in montagna. Venti in intensificazione fino a moderati o localmente forti settentrionali.