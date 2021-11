SS47, chiusura serale e notturna al traffico verso Padova del tratto: galleria di Martignano, viadotto dei Crozi e galleria Crozi 1

Da lunedì 29 novembre a venerdì 17 dicembre 2021, in orario serale e notturno dalle 20.00 alle 5.00, verrà chiuso al traffico, in direzione Padova, il tratto stradale comprendente la galleria di Martignano, il viadotto dei Crozi e la galleria Crozi 1 sulla statale 47 della Valsugana. La chiusura è necessaria per il completamento dei lavori di ispezione e messa in sicurezza della volta della galleria Crozi 1.

Galleria “Crozi 1” [ PaT]

Il traffico verrà deviato sulla ex statale 47 delle Laste e sulla vecchia strada dei Crozi. Si raccomanda di moderare la velocità e prestare attenzione alla segnaletica sul posto.