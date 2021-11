Bollettino valanghe Euregio. Torna l’appuntamento quotidiano

Con l’avvicinarsi dell’inverno l’Ufficio Previsioni e Pianificazione riprende la pubblicazione quotidiana del Bollettino Valanghe dell’Euregio, con la stessa attività che verrà svolta anche dagli uffici competenti in Alto Adige e in Tirolo.

“E’ uno strumento molto utile per la sicurezza di chi frequenta la montagna nei mesi invernali”, ha spiegato in merito Mauro Gaddo, direttore dell’Ufficio Previsioni e Pianificazione della Provincia autonoma di Trento, aggiungendo come “i numeri ci dicono che è anche apprezzato, visto che la pagina web dove è pubblicato il Bollettino è stata cliccata quasi 1,8 milioni di volte la scorsa stagione invernale. La conoscenza della situazione del territorio ed un’attenta pianificazione delle escursioni, con la scelta dell’attrezzatura più adeguata, fanno la differenza in termini di sicurezza”.

Con l’avvio del Bollettino quotidiano delle valanghe, gli esperti forniranno ogni giorno alle ore 17.00 le previsioni per il giorno successivo. Diverse mappe offriranno una panoramica completa della situazione valanghiva aggiornata in Trentino, Alto Adige e Tirolo, a questo si aggiungerà un blog con gli approfondimenti.

Il Bollettino valanghe dell’Euregio contiene dunque importanti informazioni sul livello di pericolosità del territorio in relazione ai possibili fenomeni di distacco di valanghe. E’ quindi un utile strumento per chi frequenta la montagna nei mesi invernali per lo sci o l’escursionismo.

Il primo Bollettino sarà messo online oggi (30 novembre) con le previsioni per domani (1° dicembre).

Tutte le informazioni sono disponibili su https://valanghe.report/.

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento)