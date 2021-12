La variante Omicron sbarca negli USA e affossa i mercati

Omicron sta scuotendo i mercati, il fatto è che i mercati rimangono molto al di sopra delle loro valutazioni storiche, quindi che si tratti di inflazione o covid, i mercati sono comprensibilmente ombrosi.

Il primo caso statunitense di Omicron ieri ha provocato ulteriori cali. Gli scienziati stanno lottando per stabilire i fatti. Non ci sono ancora informazioni sufficienti per trarre conclusioni, ma le indicazioni preliminari che stanno spaventando i mercati sono le seguenti:

Trasmissione: i ricoveri nella provincia di Gauteng, in Sudafrica, sono quadruplicati nelle ultime 2 settimane e i test di positività sono passati dall’1% al 30% in 2 settimane e sembra essere fuori competizione con Delta. La trasmissione di Hong Kong è avvenuta tra due viaggiatori in quarantena sullo stesso piano le cui porte delle camere d’albergo non sono mai state aperte contemporaneamente. Se Omicron è ancora più contagioso di Delta, questa è una preoccupazione, in particolare per i paesi che si stanno dirigendo verso l’inverno. Virulenza: è probabile che sia simile. Tuttavia, il 18% dei casi ospedalizzati della provincia di Gauteng sta ricevendo un trattamento “High Care” o in terapia intensiva e il 19% è su un ventilatore.

Non ho la linea di base per Gauteng, ma se questo regge in altre regioni, allora è un problema.

Immunità di gregge: si spera che, come tutte le altre varianti, gli attuali vaccini forniscano una buona protezione da malattie gravi, specialmente con il richiamo. Tuttavia, l’elevato numero di mutazioni per Omicron è motivo di preoccupazione e i governi e le aziende produttrici di vaccini stanno parlando di avere almeno un vaccino specifico per Omicron pronto l’anno prossimo, se necessario. Colpi di potenziamento: la buona notizia è che i colpi di potenziamento hanno effettivamente riportato l’immunità di gregge sul tavolo, anche con Delta.

I dati di base indicano i numeri intorno al 70-80% di una popolazione che necessita di un richiamo per ottenere l’immunità di gregge anche con altre precauzioni minime. Ancora una volta, la priorità dovrebbe essere quella di vaccinare e rianimare i paesi più poveri al più presto. Speriamo che Omicron non tolga di nuovo la possibilità di ottenere l’immunità di gregge, è troppo presto per dirlo.

Intanto interessanti novità per quanto riguarda il mondo delle criptovalute. Facebook ha annunciato mercoledì la sua decisione di invertire la politica di vecchia data che impediva alla maggior parte delle società di criptovaluta di pubblicare annunci sui suoi servizi.

La mossa arriva dopo che la società, che ora si chiama Meta, ha provato e fallito nel lanciare una criptovaluta che potrebbe essere utilizzata per inviare denaro online a chiunque nel mondo tramite i prodotti Facebook. Il capo degli sforzi di criptovaluta di Facebook, David Marcus, ha annunciato martedì che lascerà l’azienda alla fine dell’anno.

In precedenza , la società ha affermato che gli inserzionisti potevano presentare una domanda e includere informazioni comprese eventuali licenze ottenute, se fossero state quotate in una borsa valori pubblica o altre informazioni pubbliche rilevanti sulla loro attività.