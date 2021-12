Maratona vaccinale, oggi alle 18 oltre 31mila vaccinazioni

Più di 31mila le persone vaccinate, 762 le prime dosi e 57 mila le prenotazioni: questi i numeri totali della maratona vaccinale del Trentino, arrivata oggi al suo secondo giorno. In dettaglio alle ore 18 di oggi erano 26.651 le vaccinazioni con prenotazione oltre a 4.632 somministrazioni a persone senza prenotazione. Le prenotazioni per il periodo della maratona hanno raggiunto ora il numero totale di 57 mila, di cui 3.477 per effettuare le prime dosi.

Sono 197 i nuovi contagi da Coronavirus rilevati su oltre 9.300 tamponi analizzati ieri. In crescita il numero dei pazienti ricoverati che raggiungono quota 67 (di cui 8 in rianimazione), frutto di 4 dimissioni e 13 nuovi ingressi in ospedale. Per quanto riguarda le guarigioni, aumentano di 174 unità e salgono a 49.677 da inizio pandemia.

20mila dosi somministrate nella prima giornata. Numeri in linea con gli obiettivi, solo 463 le prime somministrazioni.