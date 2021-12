Allerta neve, divieti per i mezzi pesanti a partire dalle ore 9 dell’8 dicembre

A partire dalle ore 9 dell’8 dicembre al mezzogiorno del 9 dicembre, è previsto il divieto di transito per autocarri con rimorchio ed autoarticolati lungo tre strade: la statale 43 della Valle di Non nel tratto compreso tra lo svincolo per il raccordo con la provinciale 13 e lo svincolo per il raccordo con la provinciale 73, nei comuni di Predaia e Denno; la ex strada statale 43 della val di Non, nel tratto compreso tra l’innesto sulla statale 43 e l’intersezione con la provinciale 73 in località Moncovo, nei comuni di Ton e Predaia; la strada provinciale destra Anaunia, nel tratto compreso tra lo svincolo per il raccordo con la statale 43 e l’intersezione con la provinciale 67 nell’abitato di Cunevo, nei comuni di Denno e Contà. Sono ovviamente esclusi dal divieto i mezzi di soccorso ed i mezzi addetti alla manutenzione delle strade.

Sulla strada statale 47 della Valsugana è previsto dalle ore 20 di mercoledì 8 alle ore 12 di giovedì 9 dicembre il divieto di transito in direzione nord di autocarri, autotreni ed autoarticolati con peso superiore alle 7,5 tonnellate, al confine tra le province di Vicenza e Trento.

Lungo l’intera rete viaria provinciale è previsto il presidio delle forze dell’ordine e della Protezione civile del Trentino. Si ricorda che anche sulle tratte non interessate da divieti specifici vige l’obbligo di viaggiare con pneumatici invernali o catene a bordo.(ab)