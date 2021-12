Come la variante Omicron sta incidendo sui mercati

Dalla sua scoperta a fine novembre, la variante Omicron ha scosso il mondo con nuovi timori di una crisi sanitaria ed economica. I mercati sono crollati drasticamente, compresi i titoli a grande capitalizzazione, quasi tutti i settori e persino le criptovalute; tuttavia, con un impatto più significativo sui titoli a bassa capitalizzazione, sui titoli in crescita e sul settore del tempo libero. Inoltre, il prezzo del petrolio è sceso di quasi il 15%, segnalando le aspettative di un rallentamento economico da parte degli investitori.

Le paure di Omicron non sono solo un problema, è infatti una variante unica i cui effetti non sono stati completamente quantificati. Avere circa 28 mutazioni, 10 delle quali mai viste prima, rende questa variante altamente incerta (vedi grafico allegato per un confronto con le varianti precedenti). Si ritiene che Omicron sia più contagioso e dato il numero di mutazioni dovrebbe superare meglio gli anticorpi; questa è una combinazione spaventosa. L’OMS ha classificato Omicron come una “variante di preoccupazioni” e i governi hanno imposto restrizioni sui voli (principalmente da/per il Sudafrica) e alcuni blocchi locali minori.

Siamo ancora nelle primissime fasi della comprensione di Omicron in termini di preoccupazione per la salute. In questo post mi concentrerò sulla spiegazione di tre implicazioni chiave che Omicron può avere sui mercati finanziari.

Può sembrare controintuitivo pensare che un aumento di Covid-19 possa rafforzare l’inflazione, dopotutto, abbiamo assistito a un’elevata deflazione durante l’inizio della crisi di Covid-19 a marzo 2020. Tuttavia, la ragione di ciò è che l’attuale contesto macroeconomico è caratterizzato da catene di approvvigionamento soffocate. Il comportamento di consumo di uno scenario di lockdown favorirebbe la domanda dei beni vincolati alla filiera invece di consumi deflazionistici come il turismo. Inoltre, è fondamentale tenere a mente che le attuali politiche inflazionistiche del presidente della Fed J. Pow non sono ottimistiche per i mercati.

È fondamentale non dimenticare che siamo nelle primissime fasi dello sviluppo di Omicron, non si sa ancora quanto sia dannoso e soprattutto quanto ampi possano essere i loro effetti sui sistemi sanitari ed economici. Inoltre, i governi hanno perfezionato le loro politiche per ottenere risultati migliori, fa