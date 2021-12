Si è scoperto che Omicron potrebbe essere un supervirus. Ecco perchè

È stato scoperto che la variante Omicron Covid si moltiplica circa 70 volte più velocemente delle versioni originale e Delta del coronavirus in campioni di tessuto prelevati dai bronchi, i tubi principali dalla trachea ai polmoni, in esperimenti di laboratorio che potrebbero aiutare a spiegare la sua rapida trasmissione.

Lo studio, condotto da un team dell’Università di Hong Kong, ha anche scoperto che la nuova variante è cresciuta 10 volte più lentamente nel tessuto polmonare, il che secondo gli autori potrebbe essere un indicatore di una minore gravità della malattia.

Michael Chan Chi-wai, che ha guidato il lavoro, ha affermato che il risultato deve essere interpretato con cautela perché la malattia grave è determinata non solo dalla velocità con cui il virus si replica, ma anche dalla risposta immunitaria di una persona e, in particolare, se il sistema immunitario va in overdrive, provocando una cosiddetta tempesta di citochine .

“Si noti anche che infettando molte più persone, un virus molto infettivo può causare malattie e morte più gravi anche se il virus stesso può essere meno patogeno”, ha affermato. “Pertanto, insieme ai nostri recenti studi che dimostrano che la variante Omicron può parzialmente sfuggire all’immunità dai vaccini e dalle infezioni passate, è probabile che la minaccia complessiva della variante Omicron sia molto significativa”.

È probabile, al contempo, che tre dosi del vaccino Pfizer/BioNTech proteggano dall’infezione con la variante Omicron, ma due dosi potrebbero no, secondo i dati di laboratorio che aumenteranno la pressione per accelerare i programmi di richiamo.

I test che utilizzano anticorpi nei campioni di sangue hanno fornito alcune delle prime informazioni su quanto Omicron sfugge all’immunità, mostrando un netto calo della protezione prevista contro l’infezione o qualsiasi tipo di malattia per le persone che hanno ricevuto due dosi. I risultati suggeriscono che, per Omicron, Pfizer/BioNTech dovrebbe ora essere visto come un “vaccino a tre dosi”.