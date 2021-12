Mezzana. Passa l’odg del Consigliere Job per la realizzazione di un bypass viario

JOB: “APPROVATO IL MIO ODG PER REALIZZARE UN BYPASS ALL’ABITATO DI MEZZANA”

Approvato nel corso della seduta del Consiglio provinciale di fine anno l’ordine del giorno del Consigliere Ivano Job con il quale si è impegnata la Giunta a valutare l’opportunità di predisporre uno studio di fattibilità tecnico-economico per l’individuazione di adeguate soluzioni, per la realizzazione di un bypass all’abitato di Mezzana finalizzato al miglioramento della sicurezza e della fluidità del traffico.

Il Consigliere Job a riguardo ha affermato: “è una tematica particolare dato che Mezzana, in Val di Sole, è un bel paese, piccolo, ma con una grande affluenza di turisti e villeggianti nei periodi di alta stagione. Come conseguenza di ciò, sia d’estate che d’inverno, i veicoli transitano in numero elevato in questa zona.

Considerando, poi, che l’abitato di Mezzana è attraversato dalla SS 42 e dunque da una strada che, collegando il Trentino alla Lombardia, percorre ben tre valli alpine, si comprende immediatamente la ragione per cui durante la stagione turistica si creano lunghe code di veicoli che ingorgano la stessa strada, in particolar modo nel paese di Mezzana, nonostante i recenti lavori di ampliamento di quest’ultima.

Viene da sé che tutto ciò crea disagi notevoli per quanto concerne la viabilità, chiaramente compromettendo anche la sicurezza di pedoni e automobilisti. Inoltre, non si può non tenere in considerazione un ulteriore effetto di questo fenomeno, ossia quello consistente nel peggioramento della qualità dell’aria. Ora con questo ordine del giorno si spera che possa iniziare un percorso volto a migliorare la viabilità dell’area”.