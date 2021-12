SARS-CoV-2: l’alternativo vaccino Novavax altamente efficace nello studio di fase 3

Il vaccino NVX-CoV2373 del produttore statunitense Novavax, che, contrariamente ai vaccini precedentemente approvati in Europa e Nord America, contiene la proteina spike e non le sue istruzioni di costruzione genetica, ha un’efficacia vaccinale del 90% nel studio di fase 3 rilevante per l’approvazione contro le malattie sintomatiche e al 100% contro le malattie moderate e gravi di COVID-19.

La tolleranza è stata buona e, secondo i risultati pubblicati sul New England Journal of Medicine ( NEJM , 2021; DOI: 10.1056/NEJMoa2116185 ), non ci sono stati problemi di sicurezza, nulla dovrebbe ostacolare l'approvazione.

NVX-CoV2373 ha il vantaggio, rispetto ai vaccini a base di mRNA e vettori, che i vaccini proteici possono essere conservati a temperature di frigorifero normali comprese tra 2°C e 8°C e possono essere conservati fino a 6 mesi. Questo li rende interessanti per i paesi più poveri, dove è difficile mantenere le catene del freddo sotto lo zero. Il vaccino di Novavax è già approvato in Indonesia e nelle Filippine.

Potrebbe essere interessante anche per gli scettici sui vaccini, dal momento che i vaccini proteici sono stati utilizzati contro l’epatite B dal 1986 e per diversi anni anche contro l’HPV senza un accumulo di complicanze gravi o tardive della vaccinazione.

Lo sviluppo di vaccini proteici contro il COVID-19 è stato ritardato perché la loro produzione è complessa. Innanzitutto, i geni devono essere isolati e incorporati nelle cellule ricombinanti in modo che le proteine ​​possano essere prodotte lì. Dopodiché, devono ancora essere formulati in un vaccino farmaceutico. Di solito è necessario anche un coadiuvante per aumentarne l’efficacia. L’adiuvante Matrix M1 viene utilizzato con NVX-CoV2373.

I ritardi nella produzione hanno fatto sì che lo studio di fase 3 di NVX-CoV2373 potesse essere condotto solo dal 27 dicembre 2020 al 18 febbraio 2021. Durante questo periodo, negli Stati Uniti furono introdotti i primi vaccini contro la corona.

Poiché questi vaccini mRNA sono stati inoculati per la prima volta agli anziani, questo gruppo di età era disponibile solo in misura limitata per lo studio clinico. Solo l’11,8% delle 25.452 persone che hanno partecipato allo studio negli Stati Uniti e in alcuni centri in Messico aveva più di 65 anni. Una circostanza che potrebbe far riflettere i comitati vaccinali.

Inoltre, lo studio ha stabilito che 1/3 dei partecipanti sarebbe stato vaccinato con un placebo, una strategia possibile solo in misura limitata, soprattutto negli Stati Uniti. Nel caso di molti pazienti, la direzione dello studio è stata costretta a rivelare lo stato del placebo per consentire ai soggetti del test di fare un’altra vaccinazione se lo richiedevano.

Tuttavia, non dovrebbero esserci dubbi sull’efficacia di NVX-CoV2373. Nei (mediani 3) mesi dopo la vaccinazione, si sono verificate 14 malattie sintomatiche nel gruppo vaccinato, che corrisponde a un’incidenza di 3,3/1000 anni-persona. C’erano 63 malattie o 34/1000 anni-persona nel gruppo placebo.

Il team di Lisa Dunkle di Novavax a Gaithersburg / Maryland ha calcolato un'efficacia del vaccino del 90,4%, che promette un effetto protettivo affidabile con uno stretto intervallo di confidenza del 95% dall'82,9% al 94,6%.

I calcoli per l’effetto protettivo contro le malattie moderate (con febbre alta o indicazioni di un’infezione del tratto respiratorio inferiore) e i casi gravi (con mancanza di respiro o peggio) si basano rispettivamente su 10 e 4 malattie. Si sono verificati tutti nel gruppo placebo, quindi l’efficacia del vaccino è del 100%.

A causa del basso numero di casi, gli intervalli di confidenza al 95% per la protezione contro le malattie moderate dall'87,0% al 100% e per la protezione dalle malattie gravi dal 34,6% al 100% sono molto ampi, il che mette in discussione la protezione al 100%. Tuttavia, l'esperienza precedente con altri vaccini contro la corona mostra che proteggono meglio dalle malattie gravi rispetto a quelle lievi.