Ora impazza farsi i denti a castoro tra i giovani

Sta dilagando nelle ultime settimane la moda che consiste dell’allungare gli incisivi, dando loro la forma caratteristica dei denti del castoro. Una pratica questa non solo diseducativa e antiestetica, ma anche particolarmente dannosa per la masticazione. L’intervento consiste nell’attaccare al dente naturale un grande quantitativo di acrilico, in modo da conferirgli l’iconica forma allungata. Oltre a questo, le influencer si divertono ad impreziosire i suddetti dentoni con brillantini e gioiellini, risultato particolarmente assurdo.

La moda ha diviso il web, tra coloro che reputano questa pratica assurda, ridicola e poco sana e tutti coloro che invece si ergono a difensori della libertà altrui. Il problema di fondo però, è che questa moda è sotto l’occhio di tutti, anche di quei giovani followers che cercano in tutti i modi di seguire le mode del momento. Ebbene, forse qualcosa sta sfuggendo al nostro controllo?

Ma non è finita qui: un’altra moda molto pericolosa, sempre in voga su Tik Tok, consiste nel limarsi i denti da soli, senza l’aiuto di un medico specializzato. Tutti questi comportamenti diseducativi portano le persone a seguire le Tik Toker, portando al proprio corpo danni in alcuni casi permanenti. Non è forse arrivato il momento di mettere un freno a tutto questo?