Come trascorre la regina il Capodanno?

La famiglia reale è fedele alle tradizioni e il periodo di Capodanno non è diverso.

Tuttavia, con la pandemia di coronavirus che sta ancora causando cambiamenti al nostro normale modo di vivere, la regina e la sua famiglia dovranno adattare i suoi piani, proprio come faremo noi.

Quindi, come trascorre il capodanno la famiglia reale e come sarà diverso quest’anno?

A parte i cambiamenti causati dal Covid-19, quest’anno sarà diverso anche per Sua Maestà la Regina poiché è il primo capodanno dalla scomparsa del suo amato marito, il principe Filippo .

Il Natale e il capodanno del monarca e del suo defunto marito erano stati in precedenza molto programmati, con molte tradizioni in atto per le vacanze annuali.

Di solito si trasferivano a Sandringham per il periodo festivo e vi restavano fino all’inizio di febbraio, il che significa che anche il periodo di Capodanno veniva trascorso nella tenuta di Norfolk.

Secondo The Express, la regina e il principe Filippo organizzerebbero una festa di Capodanno ogni anno per amici e familiari.

Naturalmente, l’anno scorso, questi piani sono stati annullati a causa delle restrizioni del coronavirus, il che significa che la regina e Filippo hanno visto il nuovo anno l’uno con l’altro e senza ospiti.

Il giorno di Capodanno, la regina visitava sempre la chiesa di Santa Maria Maddalena per un servizio, un’altra tradizione che ha dovuto annullare l’anno scorso.

Quest’anno, sebbene non ci siano ancora restrizioni in atto, la regina ha annunciato che trascorrerà il periodo festivo a Windsor invece che a Sandringham.

Si ritiene che avrà ancora membri della famiglia durante il Natale, ma potenzialmente una quantità inferiore.

Naturalmente, non sappiamo cosa deciderà di fare la Regina quest’anno per la notte di Capodanno, ma c’è la possibilità che riporti la sua festa tradizionale e la tenga invece a Windsor, a condizione che le restrizioni non arrivino prima di allora .

La regina molto probabilmente andrà ancora in chiesa il giorno di Capodanno, ma forse alla cappella privata del castello di Windsor o alla cappella di San Giorgio.

Per quanto riguarda il duca e la duchessa di Cambridge, si dice che la coppia di solito trascorra il capodanno con la famiglia di Kate Middleton nel West Berkshire.

E con Kate, William e i loro figli George, Charlotte e Louis che credevano di essere con la Regina a Natale, non sarebbe una sorpresa se la famiglia decidesse di trascorrere la seconda parte del periodo festivo con la famiglia Middleton.