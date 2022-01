L’Oms: “Servono vaccini nuovi. Pfizer pronta a marzo a riguardo”

“Sono necessari e andrebbero sviluppati vaccini contro il Covid-19 che abbiano un alto impatto sulla prevenzione dell’infezione e della trasmissione, oltre che sulla prevenzione di malattie severe e morte”, a dirlo è l’OMS Europa nel corso del rapporto fatto nella giornata di ieri. Con l’emergere di nuove varianti – osservano – non è utile continuare ad effettuare richiami con i vaccini già esistenti.

Sebbene i vaccini contro il coronavirus rimangano straordinariamente efficaci nel prevenire malattie gravi e decessi, l’agenzia ha messo in guardia dal trattare il virus come l’influenza stagionale, poiché molto rimane sconosciuto, in particolare per quanto riguarda la gravità della malattia nelle aree con tassi di vaccinazione più bassi, come l’Europa orientale .

L’OMS ha avvertito per mesi che i colpi di richiamo potrebbero peggiorare la disuguaglianza dei vaccini in tutto il mondo, ma il dottor Kluge ha affermato martedì che giocherebbero un ruolo essenziale nella protezione delle persone più vulnerabili da malattie gravi e dovrebbero anche essere usati per proteggere gli operatori sanitari e altri dipendenti essenziali, compresi gli insegnanti.

In secondo luogo , laddove è iniziata l’ondata di Omicron, la priorità dovrebbe essere quella di evitare e ridurre i danni tra i più vulnerabili e ridurre al minimo le interruzioni dei sistemi sanitari e dei servizi essenziali.

Ciò significa dare la priorità alle persone vulnerabili per il ciclo primario e le dosi di richiamo e consigliare loro di evitare spazi chiusi e affollati, offrendo la possibilità di lavorare da remoto ove possibile fino al superamento dell’impennata di infezione. Laddove i test siano vincolati, dare priorità ai test PCR per le persone a rischio di sviluppare malattie gravi, per la salute e altri operatori critici, per i pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie e per i primi individui sintomatici in un ambiente ad alto rischio, ad esempio strutture di assistenza a lungo termine, di un sospetto focolaio. Distribuire i test rapidi in modo più ampio. Laddove il tracciamento dei contatti è sopraffatto, dare la priorità ai contatti ad alto rischio di infezione e ai contatti ad alto rischio di esiti gravi (ad es. contatti familiari o vulnerabili) e alle impostazioni ad alto rischio. Laddove le risorse ospedaliere sono limitate, intensificare le cure primarie nella gestione precoce, screening,

Qualsiasi decisione di abbreviare i periodi di quarantena o isolamento raccomandati dovrebbe essere presa in combinazione con test COVID-19 negativi e solo se considerata essenziale per preservare la continuità del servizio critico. Qualsiasi decisione in tal senso deve essere presa con un’attenta valutazione dei rischi e dei benefici di tale operazione.

L’ad di Pfizer Albert Bourla ha annunciato che il vaccino contro Omicron sarà pronto a marzo e l’azienda ha già iniziato a produrre le dosi. Bourla ha spiegato in un’intervista alla Cnbc che il vaccino sarà efficace anche contro le altre varianti del Covid che stanno circolando.

‘Ema ha iniziato a valutare una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per il medicinale antivirale per via orale orale Paxlovid.

La domanda è di Pfizer Europe. Lo rende noto l’Agenzia Ue. Il risultato è atteso nelle prossime settimane.