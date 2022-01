Tony Bou allo stand FMI e tanti eventi federali

Un 30 volte Campione del mondo alle stand FMI. E poi ancora presentazioni, premiazioni, incontri e i corsi della Scuola Federale Velocità. La giornata di sabato 15 gennaio al Motor Bike Expo ha visto l’impegno della FMI in tante attività, a partire dalla visita di Tony Bou allo stand federale. Lo spagnolo classe 86 è il pilota più vincente di tutti i tempi nel Trial con i suoi 30 mondiali consecutivi outdoor e indoor conquistati dal 2007 al 2021, molti dei quali ottenuti gareggiando con la Montesa-Honda Repsol HRC. Impegnato in esibizioni nel weekend del Motor Bike Expo, Bou è stato premiato per le sue gesta anche dalla FMI, ricevendo il riconoscimento alla presenza di curiosi, appassionati e dei vertici FMI, incluso il Presidente Copioli.

La giornata era iniziata con la presentazione allo stand federale del libro Motorally 2021, volume realizzato con la collaborazione di FMI e Soloenduro che ripercorre la passata stagione della disciplina. All’evento erano presenti il Presidente FMI Giovanni Copioli, il Coordinatore Comitato Motorally Antonio Assirelli insieme ad Enzo Danesi e Attila Pasi di Soloenduro, curatori del libro. I proventi del volume saranno devoluti in beneficenza, alla fondazione Sara Lenzi e alla figlia di Maurizio Zucchetti, pilota scomparso anni fa.

A seguire è stata la volta della velocità. La sala Rossini ha ospitato la presentazione del CIV 2022 e la consegna dei premi speciali della passata stagione. Tante le novità illustrate, a partire dalla Moto3 e dal motore 450 per la categoria, fino ad arrivare ai nuovi limiti di età minima per l’accesso alle varie classi, alla categoria Next generation nella Ss600 e a Dunlop come fornitore di pneumatici in Sbk. New entry anche sul versante partnership, con l’ingresso di Panta come fornitore di benzina e Just1 come casco ufficiale del CIV. Confermata anche la formula di gara dell’italiano, Racing night inclusa, nonché i circuiti che ospiteranno il CIV 2022 (clicca qui per approfondire la presentazione CIV 2022).

Nel pomeriggio si è svolto nella sala Puccini un incontro tra i referenti del mondo Bikers FMI per programmare le varie attività della stagione. Momento in cui non è mancato il vice presidente FMI Rocco Lopardo. E’ stato anche ufficializzato il calendario delle manifestazioni Bikers FMI della nuova stagione. Un 2022 ricco di eventi, con oltre 70 appuntamenti che toccheranno quasi tutti i punti della penisola, con numerosi Moto Club coinvolti nell’organizzazione delle manifestazioni. E con il culmine previsto per il 23-25 settembre con la VI Festa Bikers organizzata dagli FMI Bikers ad Adria, in Veneto. (Clicca qui per il calendario). Diramati anche gli appuntamenti 2022 del Trofeo Scrambler. Nella nuova stagione ci saranno otto gare suddivise in quattro doppie tappe che andranno a formare il calendario della manifestazione. Si partirà il 9 e 10 aprile con la prova Majella Scrambler a Fara Filiorum Petri, in provincia di Chieti, per chiudere con la tappa Imponente Scrambler dell’8 e 9 ottobre a Guastalla, Reggio Emilia (clicca qui per maggiori info).

Nell’area demo A (fronte pad. 4) non sono mancati gli appuntamenti della Scuola Federale Velocità, il progetto nato dall’esperienza di Gianluca Nannelli, ex pilota SBK e Supersport nonché Tecnico FMI, per permettere ai piccolissimi dai 6 ai 12 anni di salire per la prima volta in minimoto in totale sicurezza. I corsi sono aperti ai possessori di tessera FMI 2022 e certificato medico di sana e robusta costituzione. Le moto e le attrezzature della scuola (Minimoto, Ohvale 110 4M, Ohvale 160 4M e abbigliamento tecnico) sono a disposizione previa prenotazione. Per info, prenotazioni e per richiedere la tessera FMI è possibile utilizzare i seguenti contatti: scuola.motociclismo@federmoto.it – Tel. 3490632828. I corsi continueranno anche domani.

E’ proseguita l’iniziativa “Una giornata con il tuo pilota”, dedicata agli amanti del fuoristrada. Gratuitamente e su prenotazione, ogni appassionato ha potuto affiancare una leggenda italiana del Cross, dell’Enduro e dei Rally girando in una vera pista di urban enduro allestita negli spazi esterni di VeronaFiere. Prima e dopo il turno di guida, le leggende dell’Offroad hann dispensato consigli per migliorare l’impostazione di guida regalando un pezzetto della loro esperienza.