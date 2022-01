Mercati aprono prudenti: pesa la crisi ucraina e l’inflazione

La settimana è iniziata con una nota positiva per i principali indici mondiali, ma era solo la ginnastica del lunedì mattina. Il PIL dell’Eurozona è uscito al 4,6% ma le aspettative erano del 4,7% quindi il mercato è deluso e giustamente dato che tutti i dati ultimamente stanno uscendo in rosso.

Da un po’ di tempo stiamo vivendo un mercato molto prudente e i rischi si stanno accumulando, influenzando il sentiment del mercato, che sta peggiorando. Naturalmente, la situazione dell’Ucraina sta ancora infastidendo i mercati e non solo c’è il rischio che la Russia invada l’Ucraina, ma anche le sanzioni potrebbero avere un pesante effetto sui mercati poiché la Russia risponderebbe sicuramente di conseguenza. Inoltre, ci sono speculazioni su quanto la FED aumenterà i tassi, con la maggior parte dei partecipanti che tende a un aumento di 0,5 punti base a marzo, mettendo anche sotto pressione gli indici e le azioni.

L’inflazione ovviamente è ancora incombente, così come i problemi della catena di approvvigionamento, che anche la FED ha affermato che potrebbero durare fino al 2023. Quindi non è affatto un mercato positivo e il problema qui è, ovviamente, che non ci sono davvero aspetti positivi là fuori, poiché vediamo svanire i dati sul sentimento di vendita al dettaglio e dei consumatori, inoltre la crescita viene declassata praticamente ogni 3 mesi, quindi molto visione pessimistica, che potrebbe innescare una correzione più ampia o addirittura innescare una recessione se l’inflazione non viene tenuta sotto controllo. Ciò significa che se la FED pensa di poter fare solo 3 o 4 rialzi dei tassi si sbaglia, poiché per combattere questo tipo di inflazione avremmo bisogno che il tasso di interesse salga intorno al 5-6%.

Inoltre, la BCE è ancora seduta sulle sue mani senza fare nulla, cercando di sudare e solo cercando di dissuadere i problemi, il che non è richiesto poiché solo l’azione apporterebbe cambiamenti.

Sfortunatamente, la BCE non può fare molto come se aumentasse i tassi di alcuni paesi EX rischiano di andare in bancarotta, ma se non lo fanno mettono a rischio l’intera Eurozona. Ma questo è ciò che otteniamo quando mettiamo un avvocato alla presidenza più importante della BCE.