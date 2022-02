Eros e traffico. Per l’ex pornoattore Franco Trentalance: “stare ore nel traffico fa bene al sesso”

Grandi rilevazioni dal maestro dell’eros ieri sera in diretta nel programma “Bagheera – manuale di sopravvivenza quotidiana” condotto da Misa Urbano e il cantautore Bussoletti su Radio Cusano Campus.

Il noto pornoattore Franco Trentalance ha, infatti, sfatato il mito dello stress da auto che dovrebbe inficiare la nostra sfera intima.

Incalzato dai due speaker ha, invece, spiegato quanto possa essere utile sfruttare quel

tempo forzatamente trascorso nell’abitacolo per ottenere grandi soddisfazioni.

Trentalance ha iniziato il suo intervento parlando proprio del connubio fra sesso e traffico: “Le migliori performance erotiche, lavorative e personali, le ho sempre fatte dopo aver trascorso ore imbottigliato nel traffico. E’ un’occasione per caricare le mie batterie di eu-stress, che è energia fattiva positiva ed è diverso dallo stress brutto che non va mai considerato. Non solo. Seduto al volante faccio sempre degli esercizi pelvici che aiutano la zona a mantenersi in forma e che non potrei fare altrove. Si tratta solo di stringere e aprire le parti basse in modo costante per allenare quei muscoli. Fatelo anche voi, i vantaggi li constaterete molto presto”



Successivamente il pornoattore si è prodotto in altri consigli su come trasformare il traffico in eros: “Spesso ci dimentichiamo di visualizzare la nostra vita, ci facciamo un po’ portare in giro senza una meta, e invece è importante avere un percorso definito in mente. Durante le ore di punta in macchina, per esempio, provate a immaginare l’esatto luogo in cui farete l’amore col vostro partner appena arrivati a casa e quali posizioni vorrete provare. Vi ritroverete con una concentrazione sessuale enorme tutta da

sfogare una volta parcheggiata l’auto”.



Infine, Franco Trentalance ha parlato anche di come un aiuto possa provenire dal vino rosso: “Il vino rosso aiuta a non prendere il Covid? Credo non sia una notizia vera ma è certo che un bicchiere di rosso al giorno aiuti il corpo perché è un riconosciuto anti-ossidante e abbassa la glicemia migliorando la nostra circolazione. E sappiamo tutti quanto la circolazione sia importante per noi maschietti. Ecco perché ho creato la linea di vini “Fallo!”, dal corpo leggero con buona acidità e note floreali. Spero

piacciano quanto a me”.