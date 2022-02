Convegno in presenza e digitale – Interverranno gli attori della filiera del verde, il Ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, il Presidente di ICE – Agenzia, Carlo Ferro

Si terrà mercoledì 9 febbraio 2022 il convegno “Green Agorà: il Verde nel PNRR: occasione di sviluppo e qualificazione del verde urbano”, presso il Padiglione 7, sala 7B, della Fiera di Padova. Il convegno sarà sia in presenza, sia digitale.



Come noto, la Special Edition di Flormart è stata cancellata, a causa dell’emergenza pandemica, in attesa della 71° edizione della storica fiera internazionale del florovivaismo, del verde e del paesaggio, a Padova dal 21 al 23 settembre 2022.



Nella sessione mattutina del convegno saranno analizzati i temi della crescita del florovivaismo e l’opportunità di sviluppo del verde urbano data dal PNRR.

Interverranno, tra gli altri: Carlo Ferro, Presidente di ICE – Agenzia; Roberto Diolaiti, Presidente Pubblici Giardini; Leonardo Capitanio, Presidente di ANVE – Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori; Rosy Sgaravatti, Presidente di Assoverde; esperti e amministratori di vari Comuni. Le conclusioni saranno affidate a Stefano Patuanelli, Ministro per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali.



Nella sessione pomeridiana, si partirà con una relazione di Marco Magnano, Gruppo di lavoro CAM Pubblici Giardini con interventi, tra gli altri, di Michela Esposito, Assistenza Tecnica Sogesid S.p.A. – Ministero della Transizione ecologica, Alberto Patruno, Segretario Generale di ASSO.IMPRE.DI.A Associazione Nazionale Imprese di Difesa e Tutela Ambientale.



Per chi vorrà seguire il Convegno in presenza sarà necessario accreditarsi entro il 6 febbraio poiché l’accesso è limitato per garantire il massimo distanziamento. Per entrare in sala sarà necessario esibire il Super Green Pass e indossare la mascherina PP2.



PER CHI VORRÀ SEGUIRE IL CONVEGNO DA REMOTO, IL LINK CUI CONNETTERSI È: https://zoom.us/j/97964649991