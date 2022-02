Droga in Val Venosta, un denunciato e un segnalato

Alta Val Venosta – Obervinschgau, sabato 5 febbraio 2022. I militari della Compagnia Carabinieri di Silandro hanno denunciato in stato di libertà un ventisettenne di Curon Venosta per coltivazione di droghe.

Al culmine di una breve, ma incisiva azione di osservazione sul territorio volta a verificare alcuni movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione dell’alta valle Venosta, i Carabinieri della Stazione di Sluderno, in collaborazione con quelli di Malles Venosta e Resia, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di un 27enne del posto con a carico alcuni precedenti penali, nella quale hanno scoperto una serra attrezzata in modo tale da poter coltivare la cannabis indica in alta montagna come se si fosse ai tropici…

Nell’operazione sono state sequestrate dodici piante di altezza compresa tra 74 e 113 centimetri, oltre due etti di fogliame esiccato pronto per la lavorazione, bilancini di precisione e grinder (tritafoglie) con cui lavorare la materia prima. In compagnia dell’uomo, che è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per illecita coltivazione e detenzione di stupefacenti, c’era un altro giovane 24enne del luogo che, stato trovato in possesso di circa tre grammi di marijuana e quattro hashish, sarà segnalato al Commissariato del governo di Bolzano come assuntore di droghe.

Ovviamente all’indagato è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (Dir. UE 2016/343).