“Ma vaff. Poc. Troia!” in aula. Ambrosi: “Segnana deve le scuse all’intera Comunità trentina”

Oggi, nel rispondere a un mio question time in materia sanitaria, come purtroppo tutte e tutti possono chiaramente vedere dal labiale, in un video che ritrae il momento, l’assessora alla Sanità del Trentino, Stefania Segnana, al termine della sua risposta, si è chiaramente rivolta a me dicendo “ma vaffanculo, porca troia”. Non mi interessa personalmente richiedere o ricevere le sue scuse.

Ho già ricevuto offese dopo avere aderito a Fratelli d’Italia. Ma non è più un fatto personale. Le scuse sono invece a mio avviso dovute all’intera comunità trentina, perché quando il livello dello scontro diventa così volgare e imperdonabile si squalificano le istituzioni e a rimetterci è la collettività, e si offre un esempio pessimo, devastante, alle nuove generazioni. Se qualcuno pensa che io e Fratelli d’Italia del Trentino ci lasciamo intimidire da questi atteggiamenti, sbaglia di grosso. Continueremo a lavorare, porre le nostre domande, chiedere risposte e offrire soluzioni. È per questo che la gente ci vota. Ci vota per essere coerenti, seri, dalla parte della gente avendo sempre presente il rispetto che è dovuto a tutti, tanto più agli alleati!

Consigliera Alessia Ambrosi

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia