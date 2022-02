Bollette: parlamentari trentini Lega, bene stanziamenti governo. Primo passo ma ne servono altri

“Il governo oggi interviene stanziando risorse utili per dare respiro a cittadini, commercianti, realtà produttive ed enti locali messi in ginocchio dal caro bolletta. Si tratta di uno stanziamento importante e in linea con la battaglia che Matteo Salvini sta portando avanti da mesi ma non deve fermarsi qui. La priorità andava alle famiglie, agli artigiani, alle imprese e ai commercianti, e così è stato. Il passo quindi è importante ma serviranno di certo altri interventi. Noi saremo sempre in prima linea affinché questo avvenga”.

“Per un territorio come il Trentino che vive di turismo e imprese i fondi messi a disposizione dal Governo sono un’ottima notizia.” Così commenta il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti. “Sicuramente non basta sarà necessario intervenire ancora per contrastare gli aumenti, ma il segnale arrivato è importante. La Lega è stata la prima a sollevare l’emergenza del caro bollette. Avevamo chiesto che in questo periodo complicato venissero messi al primo posto le famiglie, le imprese, i commercianti e gli artigiani così è stato.

Lo dichiarano i parlamentari trentini della Lega: Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Martina Loss, Mauro Sutto ed Elena Testor.