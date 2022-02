Superbonus, CNA Trentino Alto Adige: “Positiva la scelta del decreto per sbloccare la cessione dei crediti e far ripartire i lavori per la riqualificazione degli immobili”

CNA Trentino Alto Adige saluta con favore la scelta del Governo di intervenire con un decreto correttivo, come ripetutamente sollecitato sia a livello nazionale che regionale, per superare il blocco della cessione dei crediti legati alla riqualificazione del patrimonio immobiliare e scongiurare la paralisi del settore delle costruzioni generata del decreto Sostegni Ter.

Il nuovo decreto-legge elimina gli impedimenti all’acquisto da parte dei soggetti finanziari autorizzati e regola l’utilizzo dei crediti sottoposti a sequestro penale, consentendo agli intermediari di riprendere, senza indugi, l’acquisto dei crediti di imposta.

“Il nuovo quadro normativo – commenta il presidente di CNA Trentino Alto Adige Claudio Corrarati – fornisce inoltre una prima risposta ai meccanismi di cessione tra imprese per consentire di rimettere così in moto il processo di riqualificazione degli edifici fondamentale per conseguire gli obiettivi di transizione energetica”. Ricordiamo che la recente indagine promossa da CNA tra 2000 imprese che rappresentano un campione significativo della filiera delle costruzioni aveva fatto emergere che le aziende del settore stimavano un calo del fatturato del 40% con il blocco della cessione dei crediti. “Confidiamo ora – conclude Corrarati – che il Parlamento possa completare il quadro normativo per restituire certezze ai proprietari e alle imprese”.

Sul caro-energia CNA Trentino Alto Adige ritiene utile il nuovo intervento per compensare parzialmente l’impennata delle bollette, ribadendo tuttavia che sono necessari interventi strutturali, in particolare sulle piccole imprese che sopportano i maggiori oneri.