Lo scontro tra USA e Russia porta ulteriori incertezze ad un mercato ribassista.

In molti sono ottimisti in merito alla crisi ucraina, ovvero che non ci sarà la guerra. Eppure non stanno guardando abbastanza attentamente.

La guerra sarebbe dannosa per il business, per i mercati e per la tua performance se non sai come adattare il tuo portafoglio. Ma la vera minaccia non viene da questo conflitto. La vera minaccia che incombe è quella che sembra inevitabile, un’inflazione fuori controllo.

Questo è ciò di cui tutti dovremmo avere paura. Durante lo scoppio della bolla degli anni 2000, lo schianto non è avvenuto all’improvviso, il trend si è instaurato lentamente fino a una perdita dell’ 𝟴𝟬% sul Nasdaq e ne ha causato la scomparsa di quasi il 90% delle società che lo componevano. Può sembrarti impossibile oggi, eppure all’epoca, con aziende come Dell, eBay, Yahoo, Nokia… ecc., sembrava impossibile anche per chiunque.

Questa minaccia inflazionistica è tanto più minacciosa, in quanto questo conflitto tra USA e Russia porta anche a un aumento del prezzo del petrolio, che aggrava il problema dell’inflazione già qui.

La borsa finanziaria è fatta di cicli, e non credete a quei che frettolosamente dicono di investire perché durante un mercato ribassista non ce possibilità di facili guadagni. Nei prossimi giorni potremmo vedere cinque importanti avvenimenti:

Le turbolenze di mercato

Il mercato statunitense sarà chiuso lunedì per le festività del Presidents’ Day, ma è probabile che gli investitori si trovino ad affrontare un’altra settimana instabile poiché i timori per una potenziale invasione russa dell’Ucraina sono alla base della domanda di beni rifugio.

I dati economici degli Stati Uniti

Tra le speculazioni sulla prospettiva di un aumento del tasso di mezzo punto percentuale da parte della Fed a marzo, i dati di venerdì sull’indice dei prezzi delle spese per consumi personali saranno seguiti da vicino. Si prevede che l’indice dei prezzi PCE, che si dice sia la misura di inflazione preferita dalla Fed, sia aumentato del 6% anno su anno a gennaio, mentre la lettura fondamentale, che esclude i prezzi di cibo e carburante, dovrebbe aumentare del 5,2%.

Vendite di beni

Dopo un forte rimbalzo delle vendite al dettaglio di gennaio, i consumatori sono tornati a concentrarsi e una serie di risultati sugli utili dei principali rivenditori questa settimana verranno analizzati per individuare i segnali di come l’aumento dell’inflazione stia influenzando la spesa. Nonostante il rimbalzo delle vendite al dettaglio, il sentimento dei consumatori è sceso a un minimo di dieci anni negli ultimi mesi, facendo temere che la ripresa economica possa arrestarsi.

Prezzo del petrolio

I prezzi del petrolio potrebbero essere fissati per un’altra settimana mista poiché i commercianti di energia valutano una potenziale interruzione dell’offerta derivante dalla crisi Russia-Ucraina contro la prospettiva di un aumento delle esportazioni di petrolio iraniano. I timori per possibili interruzioni dell’offerta dovute alle sanzioni contro il principale esportatore russo se attacca l’Ucraina hanno sostenuto i prezzi, che sono stati anche sostenuti da una ripresa della domanda dalla pandemia.

𝗣𝗠𝗜 𝗱𝗮𝘁𝗮

Il Regno Unito e l’Eurozona rilasceranno lunedì i dati PMI per febbraio che potrebbero mostrare una spinta all’attività economica con i governi che rimuoveranno ulteriori restrizioni sulla pandemia. Anche l’indice Ifo del clima economico tedesco di martedì sarà seguito da vicino.