Altro che sanzioni alla Russia! Le dichiarazioni di Putin hanno mandato ko la borsa di Francoforte e si attende la madre di tutti i rincari per gas e petrolio

La crisi ucraina ha in pugno i mercati azionari di tutto il mondo. Il calo del prezzo del GER40 ha subito un’ulteriore accelerazione nel trading after-hour e giovedì il principale indice russo ha subito perdite a due cifre.

Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin sta alimentando nuove paure con il suo piano per riconoscere le autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk nell’Ucraina orientale come stati indipendenti. L’indice RTS di Mosca era già stato sottoposto a forti pressioni nel regolare commercio al 13,2%. Ora ha perso il 20 percento del suo valore in tre giorni e ora viene scambiato solo a 1.207,50 punti. Ma la tendenza al ribasso del DAX continua.

Il principale indice tedesco è sceso al minimo di undici mesi negli scambi regolari e ha chiuso a 14.731 punti. Dopo la chiusura del mercato, il cosiddetto XDAX è addirittura sceso sotto i 14.500 punti. Il problema: Mosca ha annunciato che riconoscerà le regioni di Luhansk e Donetsk come stati indipendenti.

Putin aveva precedentemente informato al telefono il cancelliere Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron dei suoi piani. Il passo sarebbe “in palese contraddizione” con l’accordo di Minsk del 2015 sulla soluzione pacifica del conflitto nell’Ucraina orientale e sarebbe una “violazione unilaterale” di questi accordi, ha avvertito Scholz nella telefonata, secondo il suo portavoce.

Anche le speranze di un incontro anticipato tra Putin e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sono state smorzate. “Finora non ci sono piani concreti”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo l’agenzia Interfax. Biden, d’altra parte, avrebbe concordato un incontro “in linea di principio”, secondo la Casa Bianca. Dopotutto, i ministri degli Esteri di Stati Uniti e Russia hanno in programma di incontrarsi a Ginevra giovedì. La situazione in Ucraina sta precipitando.

Con il riconoscimento delle due autoproclamate Repubbliche popolari come Stati indipendenti, Putin aggiunge benzina sul fuoco.

Se martedì il DAX dovesse effettivamente aprire sotto i 14.500 punti, c’è il rischio di ulteriori perdite. Gli investitori dovrebbero essere preparati per la continua elevata volatilità e anche mantenere un po’ di polvere asciutta per gli acquisti successivi.