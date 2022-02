Calabria – Scuola di Formazione Politica Regionale, Roscani- Vacalebre (GN-FdI): formeremo una classe dirigente consapevole e competente

Gioventù Nazionale scende in campo con un’iniziativa rivolta alle nuove generazioni e lancia dalla Calabria la sua prima scuola di Formazione Politica regionale.“Viste le condizioni in cui la nostra Nazione giace da ormai troppo tempo, – dichiara Fabio Roscani, Presidente di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia – crediamo sia indispensabile avviare un percorso di formazione, culturale e politico, mirato a favorire la formazione di una classe dirigente consapevole e competente. La Scuola di Formazione Politica è un progetto ambizioso che vedrà presenti illustri personaggi della politica italiana, con i quali si potranno affrontare tematiche importanti come: l’identità della destra italiana; la visione geopolitica dell’Europa; l’importanza di Ambiente e Territorio; le politiche sociali.”“La Scuola di Formazione politica coinvolgerà tutte le province e il territorio calabrese – continua Giuseppe Vacalebre, Presidente Regionale di Gioventù Nazionale Calabria – permettendo a giovani e giovanissimi di rapportarsi fattivamente al mondo della politica, coglierne ogni aspetto ed essere parte attiva di un progetto dal più ampio respiro. Sono certo che otterremo splendidi risultati e che riusciremo nell’intento di coinvolgere ed avvicinare al mondo della politica quante più persone possibili, grazie anche alla levatura di alcuni ospiti rilevanti.”