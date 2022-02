E’ ufficiale: Chernobyl è caduta sotto il controllo delle forze militari russe

Proteste in oltre 40 città della Russia con centinaia di arresti della polizia, circa 700 tra giornalisti e manifestati. Oltre 4000 i profughi ucraini arrivati invece in Moldavia, dopo le immagini delle lunghe colonne di oggi pomeriggio. Dure le reazioni da parte dei leader occidentali, che chiedono un immediato cessate il fuoco, mentre la NATO ha già attivato il meccanismo di sicurezza dopo che, stamane, la Polonia aveva richiesto l’attivazione dell’art.4 che permette l’intervento degli alleati in caso di minaccia ad uno dei Paesi membri.

L’ex centrale nucleare di Chernobyl è sotto il controllo delle forze russe. Lo riferisce l’agenzia ucraina Unian. Dopo le notizie circa i recenti scontri nei pressi dell’ex centrale nucleare di oggi pomeriggio, tra forze ucraine e russe, ora giunge la conferma: la centrale di Chernobyl è in mano ai russi dopo l’intensa battaglia iniziata a seguito dei bombardamenti che, dalle tre e cinquanta di stanotte, imperversano in territorio ucraino.

Informazioni su giuseppepapalia 186 Articoli

Giornalista, stratega della comunicazione per i MEPs, corrispondente da Bruxelles. Una laurea in comunicazione d'impresa e dei media e una laurea magistrale in giornalismo e relazioni pubbliche a tempo perso. Nel frattempo mi dilettavo a fare il food blogger e il travel blogger sui social, ma in entrambi i campi ho fallito miseramente. La mia più grande passione resta la politica.