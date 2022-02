Ucraina. Talebani “preoccupati per i civili”

“Preoccupazione per i civili in Ucraina arriva dai Talebani, che dallo scorso agosto sono di nuovo padroni dell’Afghanistan e che ora chiedono moderazione a tutte la parti”. A riportarlo è l’agenzia di stampa Adnkronos/Europa Press. I Talebani ritengono “ci sia una possibilità reale di vittime civili nel conflitto e hanno chiesto protezione per studenti e migranti afghani in Ucraina”. Le “autorità di fatto dell’Afghanistan rivendicano una politica estera neutrale, non criticano l’operazione militare speciale annunciata da Vladimir Putin e confidano che la “crisi” attuale possa risolversi “tramite il dialogo e in modo pacifico”, si legge nel lancio dell’agenzia.