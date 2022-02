Arrestato: voleva affondare il superyacht di lusso da 5.8m di sterline del boss russo in Spagna: vendevano armi a Putin

Un marinaio ucraino ha affondato il superyacht di lusso da 5.8m di sterline del suo capo, in Spagna prima di accusarlo di vendere armi a Vladimir Putin. Lo yacht, chiamato Lady Anastasia, è di proprietà dell’uomo d’affari Alexander Mijeev.

Taras, è il nome dell’ammiraglio, è stato arrestato e in seguito ha detto in Tribunale di aver incolpato il suo capo di aver prodotto le armi che venivano utilizzate per attaccare l’Ucraina. Il 55enne ha detto che non si è pentito delle sue azioni e “lo avrebbe fatto di nuovo”.

La grossa nave ha una sala motori fuori uso e gli uomini che erano a bordo sono stati avvisati in tempo: il motivo per cui il gesto è stato compiuto lo ha detto il marinaio. “Ho guardato le notizie sulla guerra. C’era un video di un attacco in elicottero a un edificio a Kiev. Gli armamenti utilizzati sono prodotti dalla società del proprietario dello yacht. Stavano attaccando innocenti”.

A questo punto siamo: Ostapchuk è stato rilasciato con l’accusa. Sostiene di non avere alcuna intenzione di uccidere qualcuno per la guerra in Ucraina. Voleva affondare lo yacht.