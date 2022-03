La crisi tra Ucraina e Russia domina i mercati, ma Tesla ricomincia a rombare

Il conflitto in Ucraina rimane il fattore di primo piano che guida il comportamento del mercato da quando è iniziato una settimana fa.

I mercati saranno alla ricerca di nuove sanzioni imposte dalle economie occidentali alla Russia nella prossima settimana, finora la sanzione che ha il maggior potenziale per colpire la Russia è la sua rimozione da SWIFT, il framework di messaggistica finanziaria che collega le banche di tutto il mondo.

Questa misura sarà efficace nel danneggiare economicamente la Russia, ma potrebbe essere controproducente poiché il ritiro della Russia dal commercio estero potrebbe intensificare le interruzioni della catena di approvvigionamento e aumentare ulteriormente l’inflazione globale, con effetti negativi sull’intera economia globale.

Molti paesi hanno anche affermato che chiuderanno il loro spazio aereo agli aerei russi. I rappresentanti dei governi ucraino e russo hanno concordato di incontrarsi al confine tra Ucraina e Bielorussia senza precondizioni secondo il ministero della Difesa ucraino.

La Bielorussia, che condivide un confine con l’Ucraina e la Russia, ha stretti legami con Mosca.

Quei potenziali effetti sull’inflazione si vedono già nell’aumento del costo di molte materie prime. Il petrolio ha superato i 100 dollari per barile e il gas naturale in Europa è aumentato del 30%. Anche le materie prime agricole hanno avuto un impatto, in particolare quelle la cui produzione è concentrata nei paesi coinvolti nel conflitto come il grano.

Negli Stati Uniti, l’inflazione avrebbe raggiunto il livello più alto in un periodo di 12 mesi in quasi 40 anni, raggiungendo un aumento totale del 5,2% negli ultimi 12 mesi, il livello più alto dal 1983. Il numero è stato principalmente determinato dai prezzi dei beni durevoli. L’inflazione negli Stati Uniti dovrebbe spingere la Fed ad aumentare i tassi di interesse almeno quattro volte quest’anno.

Il momento clou positivo per l’inizio della settimana è Tesla, che è aumentato di oltre il 7% per chiudere a 870.43 dollari lunedì 28 febbraio dopo che i rapporti fuori dalla Germania hanno indicato che la società è vicina a ricevere l’approvazione per iniziare la produzione commerciale nel suo nuovo stabilimento fuori Berlino.

Tesla mira a produrre almeno mezzo milione di auto all’anno nella sua gigafactory di Berlino insieme alle batterie per quelle auto e creerà almeno 12.000 posti di lavoro lì.

Alibaba giovedì ha registrato la crescita trimestrale dei ricavi più lenta da quando è stata quotata in borsa nel 2014, tra la performance tiepida del suo core business e l’aumento della concorrenza. Le entrate sono aumentate di circa il 10% a 242,6 miliardi di yuan. Gli analisti, in media, avevano previsto un fatturato di 246,37 miliardi di yuan, secondo i dat. È la prima volta che le entrate del segmento, che rappresentavano il 41% delle entrate totali di Alibaba, sono diminuite dall’offerta pubblica iniziale (IPO) dell’azienda. Di conseguenza, le azioni Alibaba hanno subito un forte calo, raggiungendo 100 dollari durante la settimana e chiudendo venerdì a 107.99 dollari.

Intanto, secondo quanto riportato da FT, gli hedge fund e gli investitori sono stati esortati dal Credit Suisse a “distruggere e cancellare definitivamente” tutti i documenti relativi ai prestiti garantiti da attività di oligarchi dopo una massiccia fuga di dati. Un esempio includeva una diapositiva della presentazione degli investitori che apparentemente mostrava che un terzo delle inadempienze sui prestiti di yacht e aeromobili nel 2017 e nel 2018 erano “correlate alle sanzioni statunitensi contro gli oligarchi russi”. La richiesta della banca svizzera arriva dopo che è stata colpita da una fuga di notizie che ha rivelato i dettagli di oltre 30.000 conti.