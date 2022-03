Svezia e Finlandia nella NATO a breve? Decisione storica

L’invasione russa dell’Ucraina ha capovolto lo status quo in Finlandia e Svezia che fino ad oggi erano non allineate, inaugurando un’ondata “storica” di sostegno alla NATO, e sono state già predisposte esportazioni di armi “eccezionali” in aiuto all’Ukraina.

Stoccolma e Helsinki hanno escluso di fare domanda per aderire all’alleanza militare della NATO per il momento, ma i due paesi non sono mai stati così vicini a fare il grande passo.

“Tutto è possibile al momento e il segnale dei paesi della NATO è che una domanda di adesione può essere elaborata in un lasso di tempo molto breve”, ha detto Zebulon Carlander, analista della difesa presso l’organizzazione Society and Defence in Svezia.

I due paesi sono ufficialmente non allineati, anche se sono stati partner della NATO dalla metà degli anni 1990 e hanno terminato la loro posizione neutrale alla fine della Guerra Fredda.

Il primo ministro finlandese, Sanna Marin, ha dichiarato martedì che la mentalità dei cittadini e dei politici verso l’adesione all’alleanza “sta cambiando” dopo l’assalto della Russia all’Ucraina.

Il dibattito sulla NATO “è in pieno svolgimento e certamente si intensificherà”, ha detto Marin, dopo che i leader del partito si sono incontrati per considerare come rispondere a una petizione pubblica che chiede un referendum sull’adesione alla NATO.

Per la prima volta, la maggioranza (53%) dei finlandesi è favorevole all’adesione alla NATO, secondo un sondaggio pubblicato lunedì dall’emittente pubblica Yle.

Questo è quasi il doppio rispetto a un mese fa, quando il giornale Helsingin Sanomat ha dato il sostegno a solo il 28 per cento.

Il sostegno per l’adesione alla NATO è storicamente alto anche in Svezia, al 41% secondo un sondaggio dell’emittente pubblica SVT lo scorso venerdì.

La Svezia sta inviando 5.000 armi anticarro in Ucraina insieme a elmetti e armature, mentre la Finlandia sta inviando 2.500 fucili d’assalto, munizioni e 1.500 armi anticarro monouso.

In serata LAPRESSE ha diffuso un comunicato in cui si scrive che quattro caccia russi hanno violato brevemente lo spazio aereo svedese a est dell’isola di Gotland, nel Mar Baltico. Lo hanno reso noto l’esercito svedese. Si tratta di “due Su-27 e due Su-24”.

“La violazione russa dello spazio aereo svedese è ovviamente completamente inaccettabile”, ha detto il ministro della Difesa Peter Hultqvist all’agenzia di stampa TT. “Porterà a una ferma risposta diplomatica da parte della Svezia. La sovranità e il territorio svedese devono essere sempre rispettati”.

