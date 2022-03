Ucraina. Per Bussoletti, direttore di Difesa & Sicurezza: “la guerra ce la faranno vincere gli hacker. Putin non potrà combattere contro tutto il mondo”

“Putin e il nucleare? Ci salveranno gli hacker.”

La situazione geopolitica mondiale è in grande bilico e scenari apocalittici sembrano intravedersi all’orizzonte. Eppure per il Direttore del blog specialistico Difesa & Sicurezza, Francesco Bussoletti, già inviato di guerra e firma de Il Velino, ci sono diversi fattori che possono far filtrare speranza.

Lo ha spiegato in un prezioso intervento a “Bagheera – Manuale di sopravvivenza dalla giungla quotidiana” condotto su radio Cusano Campus.

Bussoletti ha iniziato il suo intervento parlando proprio di come potrebbero essere sconfitti Putin e il nucleare: “La guerra ce la faranno vincere gli hacker. Putin non potrà combattere contro tutto il mondo perché, parallelamente agli attacchi militari, sta subendo un’offensiva mondiale da parte loro dopo che Kiev l’ha apertamente chiesto. Sta facendo il suo anche Anonymous ma soprattutto è stato creato l’It Cyber Army che è un esercito di volontari da tutto il globo e di tutte le dimensioni che sta programmando per colpire la Russia da remoto. Praticamente è un esercito invisibile e incontrollabile che non si può contenere.”

Successivamente il direttore di Difesa & Sicurezza si è soffermato sulla tempistica delle trattative: “Le trattative tra Russia e Ucraina sono davvero partite al confine con la Bielorussia, lo confermiamo, ma bisogna sempre tenere a mente che i tempi saranno piuttosto lunghi. Non è che parlano direttamente Putin e Zelensky ma loro persone di fiducia che poi tornano in sede e riportano ai capi. Le contro-risposte, poi, dovranno fare lo stesso percorso all’inverso rendendo tutto più farraginoso.”

Proseguendo Francesco Bussoletti ha parlato anche delle richieste avanzate dalla Russia per porre fine al conflitto: “La Russia chiede il riconoscimento internazionale della Crimea che non ottenne dopo l’annessione ma, soprattutto, impone la demilitarizzazione dell’Ucraina che significa togliere influenza della Nato ad Est dove, secondo Putin, ci si era allargati troppo”.

Infine, concludendo il suo intervento, l’ex inviato di guerra ha espresso il suo parere in merito alla polemica degli aiuti militari inviati dall’Italia in Ucraina: “Chi si appella all’articolo 11 della Costituzione per polemizzare sull’aiuto dell’Italia alle spedizioni di risorse e armi in Ucraina non conosce davvero il funzionamento delle nostre istituzioni. La guerra è “ripudiata” a meno che non sia “di difesa” e cioè in risposta ad una chiara e pericolosa aggressione. E questo è il caso, avendo la Russia invaso l’Ucraina.”